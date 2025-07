Fortaleza vence o Bragantino, reage no Brasileirão e fica perto de deixar o Z4

O triunfo do Leão do Pici sobre o Massa Bruta foi construído após duas jogadas de escanteio e pressão em saída de bola

Portanto, com o resultado positivo, o Leão do Pici alcançou a marca de dois jogos sem perder no Brasileirão e sua terceira vitória como mandante. Com isso, alcançou os 14 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento. À princípio, sobe para 18º lugar, mas continua no Z4. Por conta do revés, o Bragantino estaciona nos 27 pontos e cai para a quinta colocação.

O Fortaleza deu sequência a sua fase de reação no Campeonato Brasileiro ao superar o Bragantino por 3 a 1, na Arena Castelão, neste sábado (26). Deyverson, Kuscevic e Lucca Prior marcaram para os donos da casa. Pitta descontou para o Massa Bruta. O triunfo na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro foi o primeiro desde que o técnico Renato Paiva assumiu o comando.

Os donos da casa mantiveram o ímpeto no começo do segundo tempo e decidiu pressionar a saída de bola do adversário. Deyverson abafou Lucão e forçou o erro do goleiro do Bragantino. Com isso, ele entregou a bola nos pés de Lucca Prior, que viu o arqueiro adiantado e chutou por cima para encobri-lo e marcar o terceiro. O Fortaleza seguiu com a atitude ofensiva e Lucão precisou fazer duas defesas importantes em chutes de Marinho.

Na sequência, o Massa Bruta não se abateu, teve uma melhora em seu desempenho na parte final da primeira etapa e teve êxito em reagir. Eduardo Sasha fez cruzamento na área, Pitta ficou com a bola na segunda trave, driblou a marcação e balançou as redes do Fortaleza.

Nos minutos iniciais, o Fortaleza foi mais incisivo e logo abriu o placar com Deyverson. Os donos da casa tiveram escanteio, o camisa 18 venceu a disputa no alto e cabeceou no canto, sem chances de defesa para Lucão. O Leão do Pici não se mostrou satisfeito, manteve a postura ofensiva e aproveitou os erros do Bragantino. Depois de outra cobrança de escanteio, Diogo Barbosa fez um desvio de cabeça, o zagueiro Kuscevic se desvencilhou da marcação e apareceu sozinho para também fazer de cabeça. O VAR até analisou o lance para checar um possível impedimento, mas validou a jogada.

Na primeira, o atacante dos donos da casa pisou na área, driblou o marcador e chutou no canto. No lance seguinte, depois da cobrança de escanteio, a bola sobrou para o camisa 11 do Leão do Pici, que arriscou novamente. Em outra jogada, Marinho levou novamente perigo, mas a bola foi por cima do travessão. A equipe paulista ainda tentou responder com chute de Lucas Barbosa depois de passe de Vinicinho. Entretanto, parou em Magrão, goleiro do Leão do Pici. Na reta final, o atacante teve outra tentativa, mas o arqueiro defendeu mais uma vez. A partida ainda teve uma pausa para o árbitro Wagner Magalhães verificar se houve um pênalti para o Bragantino sobre Vinicinho. Contudo, o juiz não assinalou irregularidade.

FORTALEZA 3X1 BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data: 26/7/2025 (sábado)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Gols: Deyverson (03’/1ºT) (1-0), Kuscevic (18’/1ºT) (2-0), Lucca Prior (02’/2ºT) (3-1) (FOR); Pitta (37’/1ºT) (2-1) (BRA)

FORTALEZA: Magrão; Tinga, Kuscevic, Gastón Avila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Matheus Rossetto, 34’/2ºT) e Pochettino (Lucca Prio, 28’/1ºT); Breno Lopes (Herrera, Intervalo), Marinho (Yago Pikachu, 24’/2ºT) e Deyverson (Bareiro, 35’/2ºT). Técnico: Renato Paiva.

BRAGANTINO: Lucão; Andrés Hurtado, Palacios (Sant’Anna, Intervalo), Gustavo Marques (Nathan Mendes, 39’/2ºT) e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho, 10’/2ºT), Jhon Jhon (Gustavinho, 17’/2ºT); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Vinicinho, 16’/2ºT) e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves (RJ) e Luis Carlos de França (RN)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Gastón Ávila, Kervin Andrade e Herrera (FOR); Jhon Jhon, Palacios, Eric Ramires e Lucas Barbosa (BRA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.