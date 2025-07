Fluminense faz proposta para contratar Vitinho, ex-Flamengo

Atacante está livre no mercado após deixar o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Jogador ganhou mais visibilidade no rival carioca

O Fluminense segue em busca de reforços nesta janela de transferências. Um dos nomes cobiçados pelo Tricolor é o do atacante Vitinho, ex-Flamengo, que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. O jogador, hoje com 31 anos, chegaria sem custos às Laranjeiras por estar sem clube.

O Tricolor havia tentado a contratação de Vitinho antes do Mundial de Clubes. Contudo, o atacante mostrou-se reticente em retornar ao Rio de Janeiro naquele momento. Aliás, um clube da Arábia Saudita também havia feito um contato com o staff do jogador com uma proposta financeira elevada.