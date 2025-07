Ex-Botafogo, Lucas Perri deixa a França e vai defender o Leeds

O mercado de transferências continua agitado no Brasil e no mundo. Neste sábado (26), o Lyon, da França, acertou a venda do goleiro Lucas Perri para o Leeds, da Inglaterra. O clube inglês retornou recentemente à Premier League.

O Leeds vai pagar cerca de 23 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões) pelo goleiro. No Lyon desde 2024, Perri já foi convocado para a Seleção Brasileira, disputou 49 partidas, mas não conquistou títulos. O Botafogo não receberá nenhuma compensação financeira pela negociação, embora houvesse um acordo anterior prevendo essa possibilidade. Recentemente, o clube francês adquiriu os 50% restantes dos direitos do atleta, o que tirou o Alvinegro da divisão percentual.