Emerson Royal desembarca no Rio para assinar contrato com o Flamengo

Lateral-direito, segundo reforço do Rubro-Negro nesta janela de transferências, foi contratado por 9 milhões de euros / Crédito: Jogada 10

Segundo reforço do Flamengo nesta janela de transferências, o lateral-direito Emerson Royal desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste sábado (26). O jogador deixou o Aeroporto do Galeão pouco antes das 7h. Agora, passará por exames médicos e para assinar contrato até o fim de 2028. Apesar do horário, o novo reforço contou com a recepção de torcedores rubro-negros. Três deles estiveram no aeroporto para receber o jogador, que ouviu os cânticos: “O Royal é mau, pega um, pega geral”.

Pela transferência, o Flamengo pagou 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) ao Milan por 100% dos direitos econômicos. O lateral tinha acerto encaminhado com o Besiktas, da Turquia, porém acabou seduzido pelo projeto rubro-negro e decidiu voltar ao Brasil. Emerson Royal iniciou a carreira na Ponte Preta, mas foi no Atlético-MG que ganhou destaque. Após passagem pelo Galo, chegou ao Betis, onde disputou 79 jogos, com cinco gols e dez assistências. Em seguida, teve uma passagem relâmpago pelo Barcelona, com apenas três partidas. Voltou a ganhar os holofotes no Tottenham, onde fez 101 jogos, com quatro gols e duas assistências. Na última temporada, disputou 26 partidas pelo Milan, com 22 delas como titular. O lateral será apresentado para a torcida junto com o espanhol Saúl neste domingo (27), no Maracanã, quando o Flamengo recebe o Atlético-MG, pela 17ª rodada do Brasileirão.