Davide Ancelotti vê empate do Botafogo como justo

Botafogo abre placar, mas cai de produção na etapa complementar e fica no 1 a 1 com o Corinthians no Nilton Santos, neste sábado (26)

“A primeira meia hora foi muito boa. Jogamos um bom futebol, acho que também gastamos muita energia e não conseguimos o resultado que merecíamos. Com o volume que fizemos, temos que fazer mais gols. A segunda foi mais difícil, as trocas deles colocaram muita energia e precisávamos defender mais. Acho que o resultado foi o correto”, começou Davide.

Assim como fez o volante Allan, o técnico Davide Ancelotti também elogiou o primeiro tempo, mas notou uma queda de rendimento do Glorioso na etapa complementar do 1 a 1 contra o Corinthians neste sábado (26) . O italiano foi além e enalteceu as mudanças promovidas pelo técnico Dorival Júnior, do Corinthians. Portanto, definiu o resultado como justo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Gostei da primeira parte, temos que jogar assim. Jogamos com bom ritmo, criamos boas combinações nos corredores laterais, tratamos de acreditar, recuperamos a bola rápido. Claro, é uma maneira de jogar que custa muita energia, então temos que aproveitar mais disso. Preocupação não tenho. Tenho a sensação de insatisfação por esse jogo, tenho que abraçar porque a equipe tem que melhorar. Temos que trabalhar para fazer isso em muitos aspectos. Manter a equipe mais compacta na segunda parte porque vai ajudar mais quando defendermos, depois contra-atacar bem”, acrescentou Ancelotti.

Com o empate, o Botafogo está em quinto lugar no Brasileirão, com 26 pontos, a sete do líder Cruzeiro. A Raposa, no entanto, tem uma partida a mais: 16 a 15. Aliás, os dois times se enfrentarão no próximo domingo (3), no Nilton Santos.

Antes, porém, o Glorioso se prepara para encarar o Bragantino nesta terça-feira (29), às 19h, em Bragança Paulista, mas pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

“É um time que joga muito bem, organizado, com intensidade. Então vamos pensar amanhã (segunda-feira). Vamos dormir hoje e amanhã pensamos no Bragantino. Não temos que alongar, a equipe na segunda parte tem que ser compacta, estar perto. Porque acho que faz a diferença no futebol brasileiro, manter a equipe compacta a todo momento. Não podemos cometer esse erro contra o Bragantino porque é uma equipe muito vertical”, concluiu Davide Ancelotti.