Com um a menos, Santos arranca empate do Sport e deixa o Z4 do Brasileirão

Leão chega a abrir dois gols de diferença na Ilha do Retiro, mas não consegue vencer o Peixe, na 17ª rodada, e segue afundado em crise / Crédito: Jogada 10

Em um jogo agitado na Ilha do Retiro, o Sport tinha tudo para encerrar o jejum de quatro meses sem vencer na temporada, mas tudo foi para água abaixo no fim. Nesse sentido, os donos da casa, mesmo com um a mais, empataram com o Santos por 2 a 2. Derik Lacerda e Lucas Lima estufaram a rede para o Leão, enquanto Gabriel Bontempo e João Basso deixaram tudo igual. Com o resultado, o Leão da Ilha agora soma 5 pontos, ainda na lanterna e sem vencer no Campeonato Brasileiro, enquanto o Peixe tem 15, em 16º, e deixou a zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na próxima rodada, o Leão da Ilha volta a atuar em seu estádio. O confronto será diante do Bahia, no sábado 2), às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada. O Peixe, por sua vez, só volta a campo pelo Brasileirão na segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Morumbis. Primeiro tempo Com apenas três minutos, Gabriel Brazão falhou na saída de jogo e deu um presente para o sistema ofensivo do Leão, sobretudo para Barletta. Assim, o camisa 30 teve liberdade para erguer a cabeça e bater cruzado para Derik Lacerda abrir o placar na Ilha do Retiro. Na sequência, a equipe paulista chegou bem, quando Igor Vinícius deixou Cariús para trás e cruzou, na medida, para Barreal, mas Gabriel ficou com a bola. O Sport tentou se lançar ao ataque, mas desta vez o arqueiro santista se recuperou. Afinal, Barletta saiu na cara do gol, porém Brazão fechou o ângulo e fez uma grande defesa. Ainda na primeira etapa, Neymar tentava construir as jogadas para municiar os atacantes, mas a defesa rubro-negra conseguiu coibir as chegadas na área. Na reta final dos primeiros quarenta e cinco minutos, Rincón chegou atrasado em um carrinho em Derik Lacerda e foi expulso. O árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, analisou o lance no VAR, anulou o amarelo inicial e confirmou o vermelho.

Segundo tempo Novamente aos três minutos, agora da etapa final, o Sport voltou a estufar a rede. Lucas Silva cruzou na área para Ignácio Ramírez completar. Contudo, a arbitragem assinalou posição irregular e anulou o tento. Depois de um ataque santista com Cabellero, os donos da casa voltaram a levar perigo, no contra-ataque, mas Barletta desperdiçou. Em rápida jogada de ataque do Santos, Tiquinho Soares se antecipou e tirou a chance de Neymar estufar a rede. Em seguida, Barletta voltou a desperdiçar uma finalização e mandou por cima de Brazão, enquanto Rollheiser teve liberdade, cresceu no jogo, mas parou no arqueiro Gabriel. Dessa forma, a lei do ex apareceu. O Sport, então, trabalhou bem a bola na frente da área, quando Matheusinho rolou para Lucas Lima, que brilhou no passado pelo Santos. O meio-campista bateu para o gol e um toque na defesa enganou Brazão. O Peixe, por sua vez, reagiu no fim, quando Gabriel Bontempo descontou ao tirar o arqueiro da jogada.