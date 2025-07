Cléber aprova empate do Santos: ’Nos organizamos e seguramos o Sport’

Expulsão interfere na estratégia de jogo do Peixe, de acordo com o técnico, que classifica duelo como atípico e se posiciona sobre críticas

O discurso do técnico Cléber Xavier foi de otimismo pelo resultado que o Santos conquistou no embate contra o Sport. De acordo com a avaliação do comandante, o empate em 2 a 2, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão, neste sábado (26), foi satisfatório. Isso porque, em sua avaliação, ele considera que a sua equipe superou algumas adversidades.

“Pensamos o jogo de uma maneira diferente, com o Barreal e Rollheiser jogando pelas pontas, mas houve um ‘acidente’. Tomamos o gol muito cedo, e isso mudou toda a situação do jogo. Além disso, tivemos a expulsão do Rincón, então a gente teve que trabalhar para buscar o resultado”, pontuou o treinador.