CBF altera data de Palmeiras x Corinthians pela Copa do Brasil

A CBF alterou a data do segundo e decisivo jogo entre Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil. Agora, o derby será jogado no dia 6 de agosto, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O jogo de ida do mata-mata será na próxima quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena. Os dois clubes entraram na terceira fase da competição por estarem na disputa da Libertadores. Enquanto o Palmeiras eliminou o Ceará, o Corinthians deixou para trás o Novorizontino.