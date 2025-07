Botafogo abre vantagem, mas Corinthians arranca o empate no fim

Fogão domina e sai na frente no 1º tempo. Mas Corinthians, que começou com muitos reservas, mas a cavalaria entrou no intervalo e Depay marcou

Neste sábado, 26/7, no Nilton Santos, Botafogo e Corinthians se enfrentaram pela 17ª rodada do Brasileirão. O Timão entrou com muitos reservas no primeiro tempo e foi totalmente dominado. Não por acaso, o Fogão saiu na frente, com gol de Arthur Cabral. Com quatro titulares entrando no intervalo, os corinthianos equilibraram o jogo e foram até melhores em boa parte da etapa final. E chegaram ao gol com Depay. No fim das contas, 1 a 1.

O empate não foi bom para os dois times. O Botafogo, com 26 pontos, corre risco de terminar a rodada fora da zona de Libertadores. O Corinthians, com 21 pontos, está no meio da tabela.