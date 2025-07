Bontempo valoriza reação do Santos contra o Sport: ‘Grande resultado diante da situação’

O empate em 2 a 2 com o Sport representou um alívio para o Santos. Isso porque o ponto foi suficiente para a equipe deixar a zona de rebaixamento antes do fim da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um outro aspecto que foi visto como elogiável foi o poder de reação do Peixe.

Afinal, o time chegou a ficar com um jogador a menos após a expulsão de Rincón na reta final do primeiro tempo. Por sinal, o Alvinegro Praiano chegou a ficar com desvantagem de dois gols. Mesmo assim, não desistiu e conseguiu a recuperação.