Biel é relacionado e pode estrear pelo Atlético contra o Flamengo

Atacante foi anunciado nesta semana como novo jogador do Galo e está na lista de relacionados do técnico Cuca para pegar o Rubro-Negro

Recém-contratado, o atacante Biel pode fazer sua estreia pelo Atlético neste domingo (27), contra o Flamengo, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, ele está na lista de relacionados do técnico Cuca para o confronto pelo torneio nacional.

Biel teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última sexta-feira (25) e, assim, está apto para enfrentar os cariocas. Por outro lado, Cuca não poderá contar com Guilherme Arana e Patrick, ambos entregues ao departamento médico.