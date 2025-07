Bahia x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Os gaúchos aparecem na parte de baixo da classificação. Após perderem para o São Paulo na última rodada, o Ju ocupa a 18ª colocação, com 11 pontos. O Tricolor, que empatou com o Fortaleza em seu último confronto pelo torneio, é o sexto colocado, com 25 pontos.

Depois da eliminação na Copa Sul-Americana , o Bahia tenta mudar a chave e se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão. No começo da noite deste domingo (27), às 18h30, o Tricolor recebe o Juventude, na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal Premiere, pelo sistema pay-per-view

Como chega o Bahia

O Tricolor vem de uma eliminação fora de casa na Sul-Americana, para o América de Cali. Agora, com o foco no Brasileirão, a equipe quer se manter no topo da tabela e alcançar o G4. Para a partida, Rogério Ceni não conta com vários jogadores lesionados: Fredi Lippert, Kanu, Erick, Rezende e Tiago. Além desses, o treinador também não terá Gilberto e Ramos Mingo, suspensos, e pode promover a entrada de Willian José no ataque.

Como chega o Juventude

Dono do pior aproveitamento fora de casa, com nenhum ponto somado, os Jaconeros querem reverter a situação para evitar a permanência na zona de rebaixamento. Para o confronto em Salvador, Claudio Tencati não contará com o trio Gilberto, Caíque e Marcos Paulo, que está suspenso. O treinador também tem o desfalque dos lesionados Rodrigo Sam e Rafael Bilu.

BAHIA X JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data e horário: 27/7/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez (Willian José) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Ángel, Abner e Marcelo Hermes; Giraldo, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Gabriel Taliari e Batalla. Técnico: Claudio Tencati.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)