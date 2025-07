Atlético prioriza chegada de volante, e negocia com Alexsander, ex-Fluminense

A diretoria do Atlético-MG encaminhou a contratação do volante Alexsander, do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Se tudo correr como previsto, o atleta de 21 anos, revelado pelo Fluminense, chegará em definitivo ao time mineiro.

Sob o comando de Paulo Bracks, o Galo negocia diretamente com o Al-Ahli e conduz as conversas com agilidade para fechar o negócio. O clube mantém a prioridade na contratação de um volante, já que Rubens segue em tratativas para acertar com o Zenit, da Rússia, e pode deixar o elenco a qualquer momento. A informação é do portal ‘ge’.