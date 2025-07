Após revés, Wagner Leonardo cita cobranças no Grêmio: ‘Podemos entregar mais’

“Realmente, a gente está se cobrando muito, a gente sabe que pode entregar mais e precisa entrar mais pela camisa que a gente veste e o tamanho do Grêmio. Não é só uma reunião, todo dia temos nos cobrado. Hoje melhoramos o nível de competição e se tivesse caprichado um pouquinho, teríamos saído pelo menos com o empate”, afirmou.

Após sofrer um gol logo no início, diante do Palmeiras, o Grêmio até teve chances de igualar o marcador, no Allianz Parque, mas faltou tranquilidade e parou em Weverton. Na saída de campo, o zagueiro Wagner Leonardo disse que o elenco tem se cobrado internamente, pois sabe que pode render mais na temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dentro das quatro linhas, Pavón ficou cara a cara com o arqueiro alviverde, mas não conseguiu estufar a rede. Em outro bom momento, Braithwaite cobrou falta com perigo, mas também parou no arqueiro, que estava inspirado. Nesse sentido, o time perdeu por 1 a 0 e segue com uma campanha irregular e sem perspectiva de melhora no Brasileirão.

Por fim, o Imortal estacionou nos 17, em 14º, três pontos na frente do Vasco, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. O time gaúcho volta a campo na terça-feira (29), às 20h30 (de Brasília), na Arena, para medir forças com o Fortaleza, em jogo atrasado pela 14ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.