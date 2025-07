América-MG x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

O Coelho perdeu os quatro últimos jogos e ocupa a 15ª colocação, com 20 pontos. Já o Furacão não venceu os últimos três jogos na competição e está na décima posição, com 24 pontos.

Duas das principais decepções até aqui da Série B , América Mineiro e Athletico se enfrentam no encerramento do primeiro turno da competição. O duelo acontece no começo da noite deste sábado (27), às 18h30, no Independência, em Belo Horizonte.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo sistema de streaming Disney+.

Como chega o América

O Coelho vive um momento de muita pressão na competição. Depois de perder os quatro últimos jogos, o América pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, caso perca dentro de casa. Enderson Moreira, que venceu duas partidas até aqui no comando da equipe, teve seu nome ligado a um possível rumor de demissão durante a semana. Mantido no cargo, o treinador não poderá ficar no banco de reservas, já que foi expulso contra o Cuiabá. Além disso, a equipe não terá os volantes Kauã Diniz e Barros, suspensos, e ainda tem dúvida quanto a Felipe Amaral, que sentiu uma lesão muscular.

Como chega o Athletico

O Rubro-Negro quer terminar o primeiro turno com uma imagem melhor do que o apresentado até aqui na competição. Sem vencer há três partidas, o Furacão tenta se reaproximar do G4 e evitar a aproximação da zona de rebaixamento. Para o confronto em Belo Horizonte, Odair Hellmann não contará com Raul, que sofreu uma lesão muscular. Por outro lado, o treinador terá o retorno de Lucas Esquivel, que retorna de suspensão.

AMÉRICA-MG X ATHLETICO

Campeonato Brasileiro Série B – 19ª rodada

Data e horário: 26/7/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA: Dalberson; Mariano, Lucão, Júlio César e Marlon; Felipe Amaral (Jhosefer), Miquéias e Elizari; Miguelito, Facundo Labandeira e Arthur Sousa. Técnico: Enderson Moreira.

ATHLETICO: Santos; Kauã Moraes, Belezi, Aguirre e Léo; Felipinho, Patrick, Giuliano e Zapelli; Mendoza e Alan Kardec. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)