Allan vê queda de rendimento do Botafogo contra o Corinthians

Botafogo abre o placar, mas cede o empate no fim e desperdiça chance de dormir no G4 do Brasileirão

Após o empate do Botafogo com o Corinthians em 1 a 1 neste sábado (26), o volante Allan deixou a sua análise da partida. Aos seus olhos, o Glorioso começou com muita intensidade, indicando que venceria com facilidade. O Bota até abriu o placar com Arthur Cabral, mas permitiu a reação do do Timão, que empatou na reta final com Depay.

“Acho que fizemos um grandíssimo primeiro tempo, ritmo muito forte, é normal baixar no segundo tempo, mas acabamos nos perdendo um pouquinho, perdendo confiança, o ter a bola, dando ao confiança ao adversário. Em um lance bobo saiu o empate. É levantar a cabeça, tem jogo importante terça, esperamos com ajuda do nosso público conseguir a vitória”, comentou Allan, em entrevista à “Amazon Prime”.