Yuri Lima compartilha nova fase do crescimento de Nala, sua filha com Iza

Nala, fruto do relacionamento da cantora e de Yuri Lima, completou nove meses recentemente. Ela protagoniza momentos espontâneos com os pais

A cantora Iza e o ex-jogador Yuri Lima frequentemente expõem seus momentos de orgulho com as etapas de crescimento da filha Nala. Com nove meses completados, o pai e ex-atleta fez uma postagem na qual indicou que a criança está na fase de engatinhar.

Assim, Yuri compartilhou um registro em que, com seus cabelos cacheados como destaque, Nala tenta se locomover no corredor de sua casa. O pai se mostrou contente com a conquista de Nala ao adicionar um emoji de coração como legenda do vídeo.