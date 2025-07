Wrexham mira Eriksen para sequência histórica no futebol inglês

Pela primeira vez desde 1982, o Wrexham vai disputar a segunda divisão inglesa (Championship) e quer seguir fazendo história. Depois de três acessos consecutivos, o clube sonha alto e já mira uma vaga na Premier League. Para isso, o clube, que tem os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney como donos, quer se reforçar com nomes de peso nesta janela de transferências. Um dos alvos é Christian Eriksen e, segundo a ‘BBC Sport’, o Wrexham já iniciou conversas com o jogador.

Além disso, o meio-campista dinamarquês, que passou a última temporada no Manchester United, está sem clube após o fim do contrato com os Red Devils e virou uma oportunidade no mercado europeu.

No entanto, a imprensa inglesa adianta que Eriksen ainda prioriza times de maior expressão, mas ficou interessado pelo projeto apresentado e pela estrutura do Wrexham.

Na temporada 2024/25, ele participou de 35 jogos por clubes, com cinco gols e seis assistências, revezando entre o banco e a equipe titular. Por fim, na seleção da Dinamarca, foram mais três gols e duas assistências no mesmo período.