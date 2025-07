Volta Redonda x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

O duelo é crucial para os dois lados da tabela. Para o Volta Redonda, que está na penúltima colocação, a vitória em casa é uma obrigação para tentar sair do Z-4. Já para o Vila Nova, que vive grande fase e está a apenas dois pontos da zona de acesso, os três pontos fora de casa podem significar a entrada no G-4 ao final da rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Volta Redonda

O Volta Redonda chega para a partida em um momento de grande necessidade e buscando regularidade. A equipe está na penúltima posição do campeonato, a apenas um ponto de deixar a zona de rebaixamento. Portanto, o time da casa trata o jogo como uma final e aposta na força de sua torcida para conquistar um resultado positivo.

Para este confronto, o técnico Rogério Corrêa não tem novos desfalques. A boa notícia é o retorno do zagueiro Gabriel Bahia, que cumpriu suspensão e reforça o sistema defensivo. No entanto, a atuação na última partida não agradou, e o treinador pode fazer mudanças na equipe titular para buscar a vitória.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova chega a Volta Redonda vivendo uma fase espetacular e com o moral elevado. A equipe goiana está invicta há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates nesse período. Além disso, o Tigre está na sétima posição, a apenas dois pontos da Chapecoense, primeira equipe no G-4, o que torna a vitória fundamental para as ambições de acesso do clube.