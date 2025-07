Vasco tem campanha quase idêntica após 14 jogos em relação a 2024

Cruz-Maltino fez 14 pontos em 14 partidas, o que gera uma média de um ponto por jogo; só a defesa é melhor comparado ao ano passado / Crédito: Jogada 10

Ao empatar com o Grêmio no último sábado (19/7), em São Januário, o Vasco chegou aos 14 pontos no Brasileirão. O jogo era válido pela 15ª rodada do torneio, mas representava somente a 14ª partida do Cruz-Maltino, que tem jogos atrasados.

No entanto, o número é sintomático. Representa, afinal, a mesma pontuação atingida pelo clube à mesma altura no Brasileirão de 2024. Eram 14 pontos em 14 jogos e com campanha praticamente idêntica. Na ocasião, o time possuía quatro vitórias, dois empates e oito derrotas – mesma campanha até o momento. No entanto, em 2024 o time surgia na 14ª posição, dois pontos à frente do Corinthians, primeiro time dentro do Z-4. Atualmente, o Vasco aparece em 16º, com a mesma pontuação do Santos, equipe que abre a zona do rebaixamento. O Peixe, porém, tem 15 partidas – uma a mais que o Gigante da Colina.