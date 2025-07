Palmeiras renova contrato de Piquerez até 2030

O Palmeiras anunciou oficialmente, na manhã desta sexta-feira (25/7), a renovação do contrato do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez. O novo vínculo é válido até dezembro de 2030, estendendo em quatro anos o contrato anterior, que iria até o fim de 2026.

A ampliação do acordo representa um passo estratégico do Verdão para assegurar a permanência de um dos atletas mais valorizados do elenco, frequentemente sondado por clubes do futebol europeu. Especialmente do mercado italiano. A diretoria alviverde vê o camisa 22 como um nome com potencial para construir uma trajetória duradoura, à semelhança de jogadores como Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Gustavo Gómez e Raphael Veiga.

Contratado em 2021, o uruguaio se firmou rapidamente como titular absoluto da lateral esquerda da equipe de Abel Ferreira. Desde então, acumulou 196 partidas oficiais, marcou 16 gols e distribuiu 17 assistências com a camisa alviverde.

Durante o período, participou ativamente da era vitoriosa do clube, com duas conquistas do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), além de títulos como a Libertadores de 2021, Recopa Sul-Americana (2022), Supercopa do Brasil (2023) e três Campeonatos Paulistas consecutivos (2022, 2023 e 2024).

Além disso, Piquerez também é nome frequente nas convocações da seleção uruguaia e foi titular na última Copa América, disputada nos Estados Unidos. No momento, o jogador se recupera de um trauma no ombro, lesão que o tirou da partida contra o Fluminense, pela 16ª rodada do Brasileirão.