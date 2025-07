MLS pune Messi por ausência no All-Star Game e gera revolta no Inter Miami

Liga ignora desgaste físico do jogador e clube reforça críticas sobre foco excessivo em marketing; Mascherano pede mudanças no calendário

A MLS decidiu punir Lionel Messi por não participar do Jogo das Estrelas (All-Star Game), mesmo sabendo da maratona de partidas enfrentada pelo jogador e do caráter não oficial do evento. A liga já estava ciente da situação com antecedência, o que aumentou a revolta dentro do Inter Miami, clube que agora perderá seu principal nome para o jogo deste sábado (26).

