Mercado deve ser o substituto de Vitão no Internacional em duelo contra o Vasco

As outras alternativas para o comandante são Clayton Sampaio e Juninho. Contudo, a primeira opção ainda não se consolidou na hierarquia. Já o segundo atleta é canhoto, bem como outro titular, Victor Gabriel. Caso a escolha do treinador seja Mercado, será a estreia do defensor na temporada. Afinal, ele recentemente concluiu a recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo.

O técnico Roger Machado será obrigado a realizar pelo menos uma mudança no time titular do Internacional para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão. Isso porque o zagueiro Vitão não estará disponível, pois cumprirá suspensão depois de receber o terceiro cartão amarelo no torneio. Com isso, o argentino Gabriel Mercado é o favorito a substituir o camisa 4.

O zagueiro está há dez meses sem entrar em campo, pois sofreu a contusão em setembro do ano passado. Depois do triunfo sobre o Santos, Roger apontou que daria prioridade ao descanso na preparação para o embate contra o Vasco. Até porque mesmo com a maratona exaustiva de jogos em um curto intervalo de tempo, o plano é utilizar as principais peças. Por isso, dificilmente o comandante irá preservar vários de seus titulares ao mesmo tempo contra o Cruz-Maltino. Caso a escolha seja por poupar jogadores, o mais provável é que seja no meio de campo.

Internacional mantém 100% após a paralisação

A paralisação na temporada claramente foi benéfica para o Internacional. Afinal, o time respondeu positivamente ao cenário adverso no primeiro semestre, principalmente no Brasileirão. Desde a volta dos compromissos na segunda parte do ano, o Colorado emplacou uma sequência invicta. No caso com três vitórias em suas três partidas até aqui no torneio.

Os triunfos sobre Vitória, Ceará e mais recentemente em duelo contra o Santos possibilitaram o Inter subir sete posições no Campeonato Brasileiro. Os gaúchos alcançaram os 20 pontos e chegaram ao décimo lugar. Inclusive, houve uma mudança de perspectiva, pois antes havia um desconforto pela proximidade com a zona de rebaixamento.