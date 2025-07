Matheuzinho, do Corinthians, entra na mira de clube turco

Besikitas demonstrou interesse na contratação do lateral após tratativas com Emerson Royal falharem. Timão não pretende negociar o atleta

Titular absoluto na lateral direita do Corinthians, Matheuzinho despertou o interesse do Besiktas, da Turquia, que busca uma alternativa após não conseguir fechar com Emerson Royal, agora reforço do Flamengo. A sondagem do clube turco, porém, encontra forte resistência no Parque São Jorge. A informação foi antecipada pelo jornalista André Hernan.

Apesar do interesse estrangeiro, a negociação é considerada improvável neste momento. O Corinthians detém apenas 60% dos direitos econômicos do jogador e entende que uma venda agora não seria vantajosa. A contratação do lateral no ano passado custou ao clube 4 milhões de euros, valor que avaliava os 100% dos direitos em cerca de 6,6 milhões de euros.