Maricá pode fazer história com vaga inédita na Série D

Tsunami é o único representante do Rio de Janeiro com chances de classificação para a segunda fase da competição

O time capixaba é o vice-líder da chave com 23 pontos e já está classificado, assim como a Portuguesa-SP, líder com 27. O Maricá, por sua vez, está entre os quatro times que disputam duas vagas. O Tsunami só corre risco se perder para o Rio Branco-ES — e mesmo assim seria no saldo de gols. Afinal, o Porto Vitória-ES teria que bater o Nova Iguaçu por três gols ou mais na Baixada Fluminense.

O Maricá a 90 minutos de fazer história. Estreante na competição, o clube chega na última rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão dependendo apenas de si para garantir a classificação à segunda fase. Em terceiro lugar no Grupo A6, com 19 pontos, o Tsunami enfrenta o Rio Branco-ES, neste sábado (26), às 16h (de Brasília), fora de casa. Portanto, pode avançar até mesmo em caso de derrota.

Na Série D do Brasileirão, os 64 clubes são divididos em oito grupos. Os quatro melhores de cada garantem vaga na próxima fase. A partir disso, os 32 classificados disputam jogos eliminatórios de ida e volta até a grande decisão. Assim, os quatro times semifinalistas garantem o acesso para a Série C do Brasileirão do ano seguinte.

Maricá vive ano de estreias

Em 2025, o Maricá viveu uma temporada de estreias. Afinal, disputou a elite do Carioca pela primeira vez, assim como a Série D do Brasileirão. Porém, não foi a primeira vez que disputou uma competição nacional. Em 2022, jogou a primeira fase da Copa do Brasil e foi eliminado pelo Guarani-SP.

No ano passado, o Maricá conquistou o título da Série A2 do Carioca e garantiu o acesso à elite do estadual mais charmoso do Brasil. Na Taça Santos Dumont, foi campeão invicto. No mata-mata, superou o Audax, rebaixado no mesmo ano, e bateu o Olaria na decisão. Aliás, o Azulão também perdeu a Copa Rio para o Tsunami — que escolheu jogar a Série D.

Em seu primeiro ano na elite do Carioca, o Maricá começou bem e chegou a liderar a competição nas primeiras rodadas. Contudo, perdeu fôlego e terminou em décimo lugar, com 12 pontos. Já na Série D, o time comandado pelo ex-jogador Reinaldo, ídolo do Flamengo e com passagem pelo Botafogo, tem cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 13 jogos.