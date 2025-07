Lyon anuncia a contratação de Ruben, filho de Patrick Kluivert

Ruben Kluivert, filho do ex-atacante Patrick Kluivert, é o novo reforço do Lyon. Aos 24 anos, o zagueiro deixa o Casa Pia, de Portugal, para assinar contrato com o clube francês até 2030. A transferência gira em torno de 3,78 milhões de euros (R$ 20,3 milhões), de acordo com o próprio Lyon. O valor pode aumentar com bônus de até 650 mil euros (R$ 4,1 milhões), caso metas estipuladas sejam atingidas. Além disso, o Casa Pia também garantiu 15% sobre uma possível valorização em uma futura venda do jogador.

LEIA MAIS: MLS pune Messi por ausência no All-Star Game e gera revolta no Inter Miami