Lucas Paquetá será absolvido em caso de apostas, diz jornal

O jornal inglês “The Times” garante que o meia Lucas Paquetá será absolvido no caso que apura possível investimento do brasileiro em um esquema de apostas esportivas. A sentença seria publicada nesta sexta-feira (25, mas foi adiada para o início da próxima semana.

Aliás, caso Paquetá seja absolvio, a Federação Inglesa terá que pagar os custos do jogador com advogados. Os gastos podem chegar aos R$ 90 milhões de reais. Por outro lado, o brasileiro pode pegar pena máxima e, assim, ser banido do futebol. O atleta está atualmente no West Ham (ING), que quer uma posição logo para saber se poderá contar ou não com ele.