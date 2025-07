Luan volta a jogar pelo São Paulo após quase dois anos

Deixado de lado por Luis Zubeldía, volante volta a ter chances com a chegada de Crespo e tenta renascer no Tricolor

O São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0 , fora de casa, nesta quinta-feira (24/7), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de Luciano garantiu os três pontos. Contudo, outro momento importante da noite aconteceu nos minutos finais da partida. Afinal, o volante Luan voltou a atuar com a camisa tricolor após 666 dias de ausência.

Reintegrado ao elenco pelo técnico Hernán Crespo, o volante foi acionado aos 43 minutos do segundo tempo, substituindo Alisson. A escolha do treinador foi estratégica para reforçar o sistema defensivo e assegurar o triunfo no estádio Alfredo Jaconi.

Luan, de 25 anos, voltou ao São Paulo neste ano após período de empréstimo ao Vitória. Apesar do retorno, não fazia parte dos planos do técnico Luis Zubeldía, chegando a treinar separado do elenco. Contudo, no fim de março voltou às atividades com o grupo, mesmo sem ser relacionado para os jogos. Com a chegada de Crespo, o cenário mudou completamente.

“Ao final do dia, sempre falamos de atletas, mas estamos falando de pessoas. Isso é muito importante. Estar perto de situações pessoais, privadas. Chegamos aqui para ajudar os atletas. É uma pessoa que para mim é importante, porque ao fim do dia, foi um dos protagonistas de um título para o São Paulo com a nossa comissão técnica. É uma pessoa particular. Queremos ajudá-lo tanto como queremos ajudar os outros atletas. Vê-lo feliz também nos deixa feliz”, disse Crespo, após a vitória em Caxias do Sul.

A última partida de Luan pelo Tricolor aconteceu no dia 27 de setembro de 2023, quando o time ainda era comandado por Dorival Júnior. Na ocasião, ele foi titular na derrota por 2 a 1 para o Coritiba, no Morumbis.