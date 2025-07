Lautaro e Çalhanoglu fazem as pazes e meia deve seguir na Inter de Milão

A tensão entre Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu chegou ao fim. Depois de meses de clima pesado desde a eliminação da Inter de Milão no Mundial de Clubes, os dois se entenderam e colocaram um ponto final no desentendimento. Com isso, o meia turco deve seguir no clube para a temporada 2025/26, mesmo com o interesse do Galatasaray, seu time de infância.

