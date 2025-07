Jornalista se opõe à oferta do Flamengo por Samuel Lino: ‘Não é responsável’

Crítica do profissional de comunicação envolve a oferta do Rubro-Negro ao Atlético de Madrid pelo atacante

O jornalista Arnaldo Ribeiro, em sua participação no programa “Posse de Bola”, do Uol, condenou a tentativa do Flamengo em contratar o atacante Samuel Lino. O profissional de comunicação utilizou uma crítica social como um argumento para se opor à investida do clube carioca.

“Eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros (cerca de R$ 162,5 milhões na cotação atual) na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço”, alegou o comunicador.