Inter Miami acerta com campeão do Mundo pela Argentina

Rodrigo De Paul é o novo reforço do Inter Miami. O clube anunciou a chegada do volante campeão do Mundo pela Argentina por meio das redes sociais, nesta sexta-feira (25). O meio-campista, de 30 anos, deixou o Atlético de Madrid para jogar na MLS e reencontrar o amigo e compatriota Lionel Messi.

