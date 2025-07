Hulk promove cena inusitada após classificação do Galo na Sula

Atacante recebeu um cartão amarelo após o apito final da partida após conversa amigável com o árbitro do embate

O Atlético-MG garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao eliminar o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nos pênaltis, na noite desta quinta-feira (24/7). A decisão veio após empate no tempo regulamentar e uma disputa de cobranças da marca da cal. O Galo saiu vitorioso por 3 a 1. Contudo, antes mesmo do início das penalidades, uma cena inusitada com o atacante Hulk chamou a atenção.

Afinal, o camisa 7 se dirigiu ao árbitro uruguaio Esteban Ostojich para reclamar de uma decisão no fim do tempo normal. O curioso foi que o juiz aguardou pacientemente o término da reclamação do atacante para, só então, exibir o cartão amarelo ao jogador do time mineiro.