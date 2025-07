Herói do Atlético, Everson acredita em virada de chave após a classificação

A classificação do Atlético para as oitavas de final da Copa Sul-Americana tem um nome bem evidente: Everson. Depois da derrota pelo placar mínimo no tempo regulamentar, o goleiro brilhou nas penalidades, com duas defesas e um gol, e garantiu a vitória do Galo por 3 a 1, contra o Bucaramanga.

O herói alvinegro comentou sobre a semana complicada que o clube teve, com problemas nos bastidores. O goleiro explicou que o time tentou se blindar da situação para o jogo e que havia o receio de que uma desvantagem no placar piorasse a situação. Agora, com a classificação, Everson espera que as coisas possam melhorar dentro da equipe.