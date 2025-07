Gabi Portilho enaltece atuação do Brasil com uma a menos: ‘Estou orgulhosa’

O Brasil terminou a sua participação na fase de grupos da Copa América de forma dramática. Na noite desta sexta-feira (25), a Seleção empatou sem gols contra a Colômbia, depois de ter a goleira Lorena expulsa logo no começo do jogo, e garantiu a liderança do Grupo B.

Atuando no sacrifício nos minutos finais, a atacante Gabi Portilho celebrou a atuação da equipe por conta das circunstâncias da partida. A jogadora destacou que o time teve uma grande entrega para compensar a desvantagem numérica e pontuou que o Brasil conseguiu ter as melhores oportunidades.