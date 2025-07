Flamengo deve ter dois ‘reforços’ contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

Allan e Plata treinam com o restante do elenco no Ninho do Urubu e podem ficar à disposição para duelo com o Galo, no próximo domingo / Crédito: Jogada 10

Na sequência do Campeonato Brasileiro, o Flamengo deve ganhar dois reforços para o duelo com o Atlético-MG, domingo (27), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. Afinal, o técnico Filipe Luís pode ter os retornos do volante Allan e do atacante Plata para o confronto válido pela 17ª rodada. A informação é do portal “ge”. O meio-campista ficou de fora dos relacionados para a partida com o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, por causa de um quadro de fascite plantar no pé direito.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Plata, por vez, foi desfalque nos últimos dois jogos por causa de uma tendinite na coxa direita. No entanto, treinou normalmente, nesta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu e mostrou que pode voltar a ficar à disposição. Por outro lado, o Rubro-Negro não deve contar com Ayrton Lucas e Alex Sandro. A dupla de laterais trabalha para ficar à disposição do jogo com o Galo, mas não pelo Brasileirão. Isso porque o time volta a enfrentar a equipe mineira pela Copa do Brasil, na quinta que vem. Ayrton Lucas sofreu uma lesão corto-contusa na perna esquerda no duelo com o São Paulo, no Maracanã. Alex Sandro, por sua vez, teve uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, com estimativa de volta aos gramados em três semanas.