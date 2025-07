Flamengo acerta a contratação de Samuel Lino

O Flamengo acertou a contratação do atacante Samuel Lino, que estava no Atlético de Madrid. O jogador, que atua mais como ponta-esquerda, foi comprado do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) mais bônus por metas. Dessa forma, ele supera o argentino Alcaraz (U$ 20 milhões (R$ 110,6 milhões) e se torna a contratação mais cara da história do Rubro-Negro. As infomações foram publicadas pelo site “GE”.

Samuel Lino tem 25 anos e, curiosamente, defendeu o próprio Flamengo nas categorias de base. Inclusive, ele conquistou a Copinha de 2018 pela equipe carioca. No entanto, ele profissionalizou-se pelo São Bernardo, passou ainda por Gil Vicente antes de ser comprado pelo Atlético de Madrid em 2022.