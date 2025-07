Em recuperação judicial, Vasco garante novo prazo sem risco de execuções

O Vasco teve uma notícia positiva na manhã desta sexta-feira (25). Afinal, o clube, que está em período de recuperação judicial desde o fim do ano passado, conseguiu na 4ª Vara Empresarial o terceiro prazo da suspensão de execuções contra o clube e a SAF. A informação é do portal “ge”

No primeiro momento, o clube carioca garantiu 180 dias do chamado “stay period” a partir de 24 de outubro, data de início da recuperação judicial. Com o fim do período, em 22 de abril, o Cruz-Maltino aguardava a decisão da juíza Luciana Losada Albuquerque Lopes, que deferiu o pedido.