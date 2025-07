De cara nova: Bar do Chicos, point da torcida do Flamengo, vai reabrir no Maracanã

O tradicional ‘Bar do Chicos’, antigo reduto da torcida do Flamengo nos arredores do Maracanã, está de volta ao cenário boêmio carioca. Após meses expectativa e incertezas, o local ganhará uma nova vida com a chegada da rede ‘Choperia 14.08’, sob o comando do cearense Roberto Rafael. O empresário revelou que pretende iniciar as obras assim que receber as liberações necessárias.

O cenário mudou em janeiro deste ano, após um desentendimento entre os sócios antigos. A desavença resultou no fechamento do espaço, que pouco tempo depois, em março, acabou destruído por um incêndio . O fogo atingiu grandes proporções e deixou o imóvel sem condições de uso.

Localizado no térreo de um edifício na Rua General Canabarro, o ‘Bar do Chicos’ cultivou por mais de duas décadas a identidade de ponto de encontro de torcedores. Antes de cada jogo no Maracanã, milhares de rubro-negros lotavam o local, transformando as calçadas em extensão da arquibancada.

Mesmo com críticas pontuais de moradores, que reclamavam da ocupação do espaço público nos dias de partidas, o Bar dos Chicos permaneceu como referência para torcedores de várias gerações. A Riotur, inclusive, chegou a integrar o local em roteiros turísticos voltados à cultura esportiva da cidade.

Preservar a essência, modernizar a estrutura

Com a chegada da Choperia 14.08, o local passará a oferecer um cardápio centrado no galeto e no chope artesanal, agora, porém, com proposta mais estruturada. Fundador da marca, Roberto Rafael explicou que pretende preservar o espírito antigo do bar e adaptá-lo a um serviço de padrão da rede.

O nome da choperia remete ao aniversário do empresário, nascido no dia 14 de agosto. Data esta que também batiza todas as outras casas da franquia.

A ambientação continuará priorizando o clima de confraternização que sempre caracterizou o endereço. A ideia é receber o público em dias de jogo com agilidade no atendimento, conforto nas instalações e estrutura voltada para grandes fluxos de torcedores. Segundo Rafael, “o charme do Maracanã será mantido, agora com mais qualidade e organização no serviço”.