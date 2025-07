Craque Neto rebate fala de Abel Ferreira sobre Vitor Roque

Treinador português cutucou a imprensa após atacante ser decisivo na vitória do Palmeiras contra o Fluminense pelo Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Craque Neto não gostou da cutucada que Abel Ferreira deu na imprensa após a vitória do Palmeiras contra o Fluminense na quarta-feira (23), no Maracanã, pelo Brasileirão. Na ocasião, ele defendeu Vitor Roque. Afinal, após o gol do triunfo ser do atacante, o técnico português afirmou que a imprensa ia definir o camisa 9 como ‘Pelé’ pelo protagonismo, adotando uma linha tênue para falar do atacante, uma vez que o jogador convive com críticas por conta de uma instabilidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, durante o programa “Os Donos da Bola” de quinta-feira (24), o Craque Neto rebateu a fala do treinador. Segundo o apresentador, pelo valor que Vitor Roque chegou ao Palmeiras e o status de ser decisivo, ele tem que ser questionado quando necessário, independente se Abel vai gostar ou não. “Manda o Abel tomar conta da família dele, manda ele tomar conta do Palmeiras. Eu quero que se exploda. Você acha que eu pago pau para o Abel Ferreira. A gente fala o que quiser. O Vitor Roque fez mais do que a obrigação de fazer o gol, ele nunca vai ser o Pelé”, disse. Vitor Roque pelo Palmeiras Vitor Roque chegou ao Palmeiras como o principal reforço do clube paulista no início da temporada. Assim, o Verdão desembolsou 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões). No entanto, até o momento, o jogador soma apenas 4 gols em 27 partidas.