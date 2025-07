Com a volta de Yuri Alberto, Corinthians deve ter time misto contra o Botafogo

Técnico Dorival Júnior poupará titulares de olho no clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil

O Corinthians terá uma novidade importante e uma estratégia clara para o jogo contra o Botafogo. O atacante Yuri Alberto, primeiramente, está de volta à lista de relacionados. Ele retorna após dois meses se recuperando de uma lesão na coluna. Contudo, o técnico Dorival Júnior deve escalar uma equipe mista para o confronto. O objetivo, portanto, é poupar os principais jogadores para o clássico da Copa do Brasil.

A volta de Yuri Alberto, de fato, é uma ótima notícia para o setor ofensivo. O camisa 9 ficou dois meses afastado dos gramados por conta de sua lesão. Agora recuperado, ele viaja com a delegação para o Rio de Janeiro. A tendência, no entanto, é que ele comece a partida no banco de reservas, ganhando minutos aos poucos.