CBF detalha tabela das rodadas 19 a 22 do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (25) a tabela detalhada das rodadas 19 a 22 da Série A do Brasileirão. Dessa forma, a Diretoria de Competições da entidade apresentou todas as informações. Entre elas, data, horário, local e transmissão das partidas neste período, que vão durar do dia 9 a 31 de agosto.

A 19ª rodada terá início já no dia 9 de agosto com cinco partidas. Já a 20ª rodada terá duração entre 16 e 18 de agosto, enquanto a 21ª será entre 23 a 25. Por fim, a 22ª terá uma maratona de dez jogos em dois dias, sendo sete deles no dia 31. Afinal, entre 1º e 9 de setembro ocorre a Data Fifa com as últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul.