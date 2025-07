Bruno Henrique se torna réu por fraude esportiva

O juiz Fernando Brandini Barbagalo aceitou a denúncia do Ministério Público. Por outro lado, no entanto, indeferiu a denúncia por estelionato. Afinal, o magistrado considerou que denúncia apresentada pelo MPDFT não apresentava elementos para que os réus fossem respondessem por este crime.

A Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) acolheu, nesta sexta-feira (25), a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra o atacante Bruno Henrique, do Flamengo , e o irmão dele, Wander Nunes Pinto Júnior. Portanto, o jogador se tornou réu por fraude esportiva.

Na decisão, o magistrado afirmou que as investigações demonstraram elementos contundentes contra o jogador. Assim, o atacante acabou acusado de agir deliberadamente para receber um cartão em uma partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, em Brasília. Afinal, o ato beneficiou o irmão e outros apostadores.

Além disso, o juiz também indeferiu os pedidos de medidas cautelares feitos pelo MPDFT, como o pagamento de fiança no valor de R$ 2 milhões. Antes da denúncia contra o atacante, o TJDFT também homologou um acordo de não persecução penal com Douglas Ribeiro Pina Barcelos. Afinal, ele confessou que apostou ciente do combinado. Portanto, não se tornará réu na esfera criminal.

Entenda o caso

Bruno Henrique e outras pessoas foram indiciadas em abril deste ano por supostamente apostarem em um cartão amarelo para o atacante. No caso, teriam o conhecimento de que ele forçaria a advertência contra o Santos. Além do atacante, Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (esposa do irmão) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima) fizeram apostas.

Há também um segundo núcleo de apostadores formado por amigos do irmão de Bruno Henrique, de acordo com as investigações. Aliás, foram encontradas conversas do camisa 27 revelando que forçaria o cartão amarelo no jogo contra o Santos. Apesar da investigação desde o ano passado, o Flamengo não afastou Bruno Henrique, que continuou jogando normalmente.