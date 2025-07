Brasil começa a cultivar grama que será usada na Copa do Mundo de 2026

NorthBridge Bermudagrass foi instalada recentemente no estádio do Chivas, no México, e está presente em franquias norte-americanas / Crédito: Jogada 10

Pela primeira vez na América do Sul, a variedade de grama ‘NorthBridge Bermudagrass’ está sendo cultivada comercialmente. A responsável pelo pioneirismo é a empresa brasileira Itograss, referência nacional em gramados naturais e agora a primeira empresa do continente a oferecer a mesma tecnologia usada em estádios da Copa do Mundo FIFA 2026 e da liga norte-americana de futebol americano (NFL). LEIA MAIS: Confira datas e horários das oitavas de final da Copa Sul-Americana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A grama, desenvolvida pela Oklahoma State University e licenciada mundialmente pela Sod Solutions, é reconhecida por sua alta densidade, coloração vibrante, rápida recuperação e maior tolerância ao frio e à sombra. A espécie já se faz presente em algumas arenas dos Estados Unidos, como o Arrowhead Stadium (Kansas City Chiefs), FedEx Field (Washington Commanders) e Exploria Stadium (Orlando City, da MLS). O primeiro palco da Copa do Mundo de 2026 a contar oficialmente com a NorthBridge é o Estádio Akron, casa do Chivas Guadalajara, no México, que passou recentemente por uma ampla reforma, incluindo a instalação do novo gramado. Maracanã estuda possibilidade de implementação No Brasil, a novidade já desperta o interesse de grandes arenas. O Maracanã, palco histórico do futebol mundial, estuda a possibilidade de substituir seu gramado atual pela NorthBridge. “E teremos novidades em breve. Há duas variedades de Bermuda, excelentes para o Maracanã: a Latitude 36 e a NorthBridge. Estamos acompanhando os estudos técnicos para a definição de qual delas será a grama do estádio após 2025”, disse Severiano Braga, CEO do estádio, em comunicado divulgado no site oficial do Maracanã.

“A chegada da NorthBridge ao Brasil é um marco não só para a Itograss, mas para o futebol sul-americano. Passamos a ter acesso a uma das gramas mais modernas do mundo, usada por seleções e, agora, disponível para estádios e centros de treinamento brasileiros. Ou seja, trata-se de mais uma inovação, fruto de estudo, e que também foi desenvolvida para atender às demandas específicas de desempenho, resistência e estética do setor esportivo”, afirma Rodrigo Santos, coordenador do Centro de Gramados Esportivos e Inovação da Itograss. Nova grama representa um ‘avanço importante’ De acordo com o engenheiro agrônomo Breno Rodrigo Couto, consultor da fornecedora mexicana Pasto Santa Cruz e que comandou o projeto de instalação no estádio do Chivas, essa grama representa um avanço importante em termos de tecnologia aplicada ao âmbito de pisos esportivos. “O Estádio Akron, em Guadalajara, é o primeiro no México a passar por uma reforma completa voltada à Copa do Mundo de 2026. E essa modernização incluiu a substituição total do gramado, agora com a variedade NorthBridge Bermudagrass. Além disso, essa variedade já está sendo utilizada nos Estados Unidos. Agora, chega pela primeira vez a um estádio mexicano, representando um marco na modernização das arenas esportivas no país”, comenta Couto.