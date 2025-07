Botafogo recua em negociação com Taremi

O atacante Mehdi Taremi, da Inter de Milão, fez uma pedida salarial muito alta, e o Botafogo se retirou da negociação com o atacante iraniano. Por outro lado, o site “GE” informa que o Glorioso voltará a negociar com o centroavante caso ele mude de ideia e peça um valor muito mais em conta.

Vale lembrar que o Botafogo sonha com Taremi muito pelo fato do atacante estar fora do planos da Inter de Milão para a temporadada 2025/2026. Entretanto, ele quer seguir na Europa. Aliás, ele chegou a negociar com o Besiktas, da Turquia.