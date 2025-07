Aston Villa rejeita proposta do Manchester United por Dibu Martínez

Red Devils desejam a contratação de um goleiro para a próxima temporada e receberam a negativa do Villa pelo argentino

O United quer um jogador para a posição. Afinal, Onana recebeu muitas críticas pelas suas atuações e deixou uma lacuna no elenco do clube inglês. Por outro lado, o reserva Bayindir também não é cogitado para assumir a titularidade.

No entanto, a equipe do técnico Rúben Amorim ainda não definiu qual será a prioridade para a posição nesta janela de transferências. A dúvida é se busca um goleiro jovem ou experiente. Aliás, Dibu Martínez tem 32 anos.

Quem também está no radar dos ingleses é Senne Lammens, goleiro de 23 anos do Royal Antwerp, da Bélgica. De acordo com o site “Transfermarkt”, o jogador vale 9 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões).

O Manchester United volta a campo às 20h (de Brasília) deste sábado (26), quando enfrenta o West Ham em amistoso preparatório. As duas equipes estão nos Estados Unidos para a pré-temporada.