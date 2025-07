Vídeo: Otamendi recebe Richard Ríos no Benfica com luvas de boxe

Rivalidade dos dois envolvendo jogos entre Colômbia e Argentina foi lembrada com bom humor pelo clube português nas redes sociais

Adversários com a camisa de suas respectivas seleções, o colombiano Richard Ríos e o argentino Nicolás Otamendi agora estão do mesmo lado no Benfica.

Os dois se envolveram recentemente em uma discussão acalorada durante um confronto pelas Eliminatórias da Copa, com empurrões e provocações. As imagens voltaram à tona após o anúncio oficial da contratação de Ríos, ex-Palmeiras.