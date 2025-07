Valor da negociação de Almada ficará apenas com o Botafogo; entenda

Mesmo após passagem do atleta pelo Lyon, cifras ficarão apenas com o Alvinegro por causa do rompimento entre clubes da Eagle, de Textor

Com o rompimento com clubes da Eagle, rede criada por John Textor, o Botafogo ficará com todo o dinheiro da venda de Thiago Almada para o Atlético de Madrid. No primeiro momento, o valor seria dividido com o Lyon, onde atuou por empréstimo nos últimos seis meses, mas o cenário mudou com a saída do norte-americano do clube francês. A informação é do portal “ge”.

Recentemente, controladores da Ares Managament, que ajudou o norte-americano a comprar o Lyon, tentou tirá-lo do comando do Alvinegro. Entretanto, um movimento dos funcionários do clube carioca impediu a saída do empresário. Dessa forma, o Botafogo ultrapassa R$ 600 milhões com vendas em 2025 e tende a ser ainda mais ativo no mercado.

Almada, inclusive, ocupa o posto de maior venda do clube na janela. Essa negociação ultrapassou a de Igor Jesus, negociado ao Nottingham Forest por 20 milhões de euros (R$ 128,8 milhões).

Por fim, o argentino escreveu sua histórica com a estrela solitária no peito. Isso porque disputou 26 partidas pelo Glorioso, com três gols e duas assistências e foi decisivo nos títulos da Libertadores e do Brasileirão.