Torcedores do Atlético enfrentam problema para entrar na Arena MRV e protestam contra jogadores

Os torcedores do Atlético que foram à Arena MRV para acompanhar o duelo contra o Bucaramanga, pela Sul-Americana, enfrentaram dificuldades para entrar no estádio. Além disso, o público, que não compareceu em grande número, protestou contra os jogadores que entraram na justiça contra o clube.

Nas catracas da arena, os torcedores não estavam conseguindo acessar os ingressos por conta da instabilidade do aplicativo responsável por disponibilizar as entradas. Com isso, foram registradas diversas filas ao redor do estádio e as catracas chegaram a ser liberadas para a entrada do público. O Atlético confirmou o problema técnico e que o funcionamento do sistema voltou aos poucos.