Torcedor do Santos que discutiu com Neymar reavalia conduta, mas reitera cobrança

Leitura labial mostra a troca de xingamentos com o camisa 10, que posteriormente foram justificados como consequência do novo revés santista

Inconformado com mais um revés no Campeonato Brasileiro, o santista elevou o tom nas arquibancadas e cobrou o camisa 10 de forma direta. O craque, visivelmente irritado, se dirigiu ao alambrado e o retrucou na mesma intensidade. A discussão só cessou após a interferência de João Paulo, goleiro do Peixe.

Um dos protagonistas da derrota por 2 a 1 para o Internacional , em plena Vila Belmiro, o torcedor do Santos se pronunciou sobre a discussão com Neymar na noite da última quarta-feira (23) . Alex, conhecido como ‘Bacaninha’, reconheceu o excesso de sua conduta, porém o justificou como consequência da postura dos jogadores na temporada. O Peixe aparece como primeiro clube da zona de rebaixamento do Brasileirão, com 14 pontos.

Bacaninha resolveu se pronunciar horas depois do episódio, ainda na noite da última quarta-feira (23). O torcedor admitiu o erro em sua conduta, pediu desculpas ao atleta e à torcida, mas reiterou a cobrança por mais raça por parte do elenco. Em seu relato, assume que deixou “o sentimento de frustração falar mais alto no momento”.

“Hoje eu me exaltei um pouco. O time está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar, fui um pouco ríspido. Não tem como pedir por favor para ele”, disse em um trecho ao jornalista Lucas Musetti, do UOL Esporte.

Irritação acumulada

Já a revolta do camisa 10 também veio acumulada em meio a outros acontecimentos. Nos acréscimos, por exemplo, o atacante acertou a trave com um chute forte de canhota e, por pouco, não impediu o novo revés. A bola ainda quicou perigosamente perto da linha, dando a sensação de gol. Convencido do tento, o atleta comemorou efusivamente antes de perceber que a arbitragem já tinha validado a defesa de Rochet.