Ter Stegen, do Barcelona, vai passar por cirurgia e perder início da temporada

O goleiro Marc Ter Stegen anunciou nesta quinta-feira (24) que fará uma cirurgia nas costas. A previsão de recuperação é de três meses. Com isso, ele perderá o início da próxima temporada, marcada para agosto.

Sob o comando do técnico Hansi Flick, o alemão perdeu espaço no time. Ele virou a terceira opção do elenco, o que o deixou profundamente irritado. A situação piorou com a chegada de Joan García e a permanência de Szczesny. Com isso, Ter Stegen praticamente ficou sem chances de atuar.